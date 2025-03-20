Надбавки для военных апрель 2025 - размер выплат в ВСУ

Надбавки в ВСУ — каким будет размер надбавки в апреле
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные надбавки к зарплате. Надбавка за особенности прохождения военной службы может составлять до 65% от должностного оклада.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Денежное обеспечение украинских военных
Кроме основных видов денежного обеспечения, военнослужащие ВСУ имеют право на получение различных дополнительных выплат - как ежемесячных, так и одноразовых.
К ежемесячным дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих входят, в частности, различные надбавки.
Какими бывают надбавки в ВСУ
Надбавки могут начисляться по разным основаниям.
В частности, за:
- службу в Силах специальных операций;
- почетные и спортивные звания;
- донорство и тому подобное.
Размер надбавки в каждом случае разный. Самой распространенной является надбавка за особенности прохождения военной службы.
Эта надбавка составляет 65% от должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет.
Напомним, мы ранее писали о том, кто в ВСУ будет получать больше, начиная с марта 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, кто из военнослужащих получает подъемную выплату.
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