Надбавки для военных апрель 2025 - размер выплат в ВСУ

Деньги для военнослужащего ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные надбавки к зарплате. Надбавка за особенности прохождения военной службы может составлять до 65% от должностного оклада.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Кроме основных видов денежного обеспечения, военнослужащие ВСУ имеют право на получение различных дополнительных выплат - как ежемесячных, так и одноразовых.

К ежемесячным дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих входят, в частности, различные надбавки.

Какими бывают надбавки в ВСУ

Надбавки могут начисляться по разным основаниям.

В частности, за:

службу в Силах специальных операций;

почетные и спортивные звания;

донорство и тому подобное.

Размер надбавки в каждом случае разный. Самой распространенной является надбавка за особенности прохождения военной службы.

Эта надбавка составляет 65% от должностного оклада, оклада за воинское звание и надбавки за выслугу лет.

Напомним, мы ранее писали о том, кто в ВСУ будет получать больше, начиная с марта 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнослужащих получает подъемную выплату.