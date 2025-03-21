Зарплати у навчальних центрах ЗСУ - яка сума заробітньої плати

Інструктор навчального центру Збройних сил України. Фото: 150 навчальний центр командування ТрО ЗСУ

Підготовкою мобілізованих громадян у навчальних центрах Збройних сил України займаються інструктори. Після початку повномасштабної війни та запровадження воєнного стану їхні зарплати суттєво зросли.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Чим займаються в ЗСУ інструктори

Навчальні центри Збройних сил України готують до військової служби в армії мобілізованих громадян та тих осіб, які підписали контракт із ЗСУ.

Процесом підготовки мобілізованих у навчальних центрах займаються спеціальні військовослужбовці-інструктори.

Скільки отримують інструктори навчальних центрів

Під час повномасштабної війни було ухвалене рішення про новий розмір виплат для військовослужбовців ЗСУ, зокрема, і для представників керівного та інструкторсько-викладацького складу навчальних центрів Збройних сил України.

Зараз щомісячне грошове забезпечення цієї категорії військовослужбовців становить від 15 000 до 30 000 гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які додаткові виплати запровадили для інструкторів навчальних центрів Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, що у навчальних центрах ЗСУ збільшили тривалість підготовки мобілізованих.