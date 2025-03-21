Зарплаты в учебных центрах ВСУ - какая сумма заработной платы

Инструктор учебного центра Вооруженных сил Украины. Фото: 150 учебный центр командования ТрО ВСУ

Подготовкой мобилизованных граждан в учебных центрах Вооруженных сил Украины занимаются инструкторы. После начала полномасштабной войны и введения военного положения их зарплаты существенно выросли.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Чем занимаются в ВСУ инструкторы

Учебные центры Вооруженных сил Украины готовят к военной службе в армии мобилизованных граждан и тех лиц, которые подписали контракт с ВСУ.

Процессом подготовки мобилизованных в учебных центрах занимаются специальные военнослужащие-инструкторы.

Сколько получают инструкторы учебных центров

Во время полномасштабной войны было принято решение о новом размере выплат для военнослужащих ВСУ, в том числе и для представителей руководящего и инструкторско-преподавательского состава учебных центров Вооруженных сил Украины.

Сейчас ежемесячное денежное обеспечение этой категории военнослужащих составляет от 15 000 до 30 000 гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, какие дополнительные выплаты ввели для инструкторов учебных центров Вооруженных сил Украины.

Добавим, мы сообщали о том, что в учебных центрах ВСУ увеличили продолжительность подготовки мобилизованных.