Зарплаты в учебных центрах ВСУ - какая сумма заработной платы

Инструкторы в учебных центрах ВСУ — какие у них зарплаты
Подготовкой мобилизованных граждан в учебных центрах Вооруженных сил Украины занимаются инструкторы. После начала полномасштабной войны и введения военного положения их зарплаты существенно выросли.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Чем занимаются в ВСУ инструкторы
Учебные центры Вооруженных сил Украины готовят к военной службе в армии мобилизованных граждан и тех лиц, которые подписали контракт с ВСУ.
Процессом подготовки мобилизованных в учебных центрах занимаются специальные военнослужащие-инструкторы.
Сколько получают инструкторы учебных центров
Во время полномасштабной войны было принято решение о новом размере выплат для военнослужащих ВСУ, в том числе и для представителей руководящего и инструкторско-преподавательского состава учебных центров Вооруженных сил Украины.
Сейчас ежемесячное денежное обеспечение этой категории военнослужащих составляет от 15 000 до 30 000 гривен.
Напомним, мы ранее писали о том, какие дополнительные выплаты ввели для инструкторов учебных центров Вооруженных сил Украины.
Добавим, мы сообщали о том, что в учебных центрах ВСУ увеличили продолжительность подготовки мобилизованных.
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