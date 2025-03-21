Зарплата військових строковиків 2025 - який розмір, що змівнилося

Солдати-строковики в ЗСУ. Фото: Міноборони

Солдати строкової служби, які продовжують перебувати у лавах Збройних сил України, отримають базову зарплату, яка відрізняється від виплат контрактникам. Та існують варіанти, коли виплати для строковиків можуть зрости до максимальних в ЗСУ.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Попри зміни у процесі військової служби в Україні, у складі Збройних сил нашої держави продовжують служити військовослужбовці, які були призвані до лав ЗСУ на строкову службу.

Строковики мають право на певні виплати згідно із чинним законодавством.

Виплати для солдатів строкової служби

Виплати для солдатів строкової служби суттєво відрізняються від грошового забезпечення, яке отримують мобілізовані до ЗСУ громадяни чи військовослужбовці-контрактники.

Під час дії воєнного стану базовий розмір виплати для тих військовослужбовців, які перебувають у лавах ЗСУ на строковій службі, становить 6 тисяч гривень на місяць.

Разом з тим, закон передбачає, що строковики, у разі залучення їх до виконання відповідних завдань, можуть отримати додаткові винагороди розміром до 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на яку додаткову винагороду можуть претендувати солдати строкової служби.

Додамо, ми повідомляли про те, як строковик може отримати компенсацію за невикористану відпустку.