Зарплата военных срочников 2025 - какой размер, что изменилось

Солдаты-срочники в ВСУ. Фото: Минобороны

Солдаты срочной службы, которые продолжают находиться в рядах Вооруженных сил Украины, получат базовую зарплату, которая отличается от выплат контрактникам. И существуют варианты, когда выплаты для срочников могут вырасти до максимальных в ВСУ.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Срочники в ВСУ

Несмотря на изменения в процессе военной службы в Украине, в составе Вооруженных сил нашего государства продолжают служить военнослужащие, которые были призваны в ряды ВСУ на срочную службу.

Срочники имеют право на определенные выплаты согласно действующему законодательству.

Выплаты для солдат срочной службы

Выплаты для солдат срочной службы существенно отличаются от денежного обеспечения, которое получают мобилизованные в ВСУ граждане или военнослужащие-контрактники.

Во время действия военного положения базовый размер выплаты для тех военнослужащих, которые находятся в рядах ВСУ на срочной службе, составляет 6 тысяч гривен в месяц.

Вместе с тем, закон предусматривает, что срочники, в случае привлечения их к выполнению соответствующих задач, могут получить дополнительные вознаграждения в размере до 100 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, на какое дополнительное вознаграждение могут претендовать солдаты срочной службы.

Добавим, мы сообщали о том, как срочник может получить компенсацию за неиспользованный отпуск.