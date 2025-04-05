Невдовзі бійці ЗСУ можуть укласти шлюб прямо через інтернет завдяки Дія

Жінки у ЗСУ. Ілюстративне фото: АрміяInform

Через воєнний стан в Україні й необхідність захищати свою державу від російських окупантів, багатьом закоханим, які служать у лавах ЗСУ, дуже складно одружитись — треба мати вільний час для реєстрації. Але сервіс Дію вирішив допомогти героїням та героям України й планує запровадити шлюб онлайн.

Така інформація міститься на офіційному сайті Дія.

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Зараз у сервісі доопрацьовують послугу, щоб захисники й захисниці мали пріоритет у виборі дати та часу одруження через Дію. Таке рішення ухвалив Уряд.

Дія інформує, що понад чотири тисячі українців вже одружились онлайн, а завдяки рішенню Уряду тепер бійцям невдовзі буде не треба ходити до ДРАЦСу — повний процес реєстрації відбуватиметься в застосунку Армія+.

Працювати послуга буде дуже просто:

треба відкрити застосунок Армія+;

перейти до Сервісів;

обирати Шлюб онлайн.

Система автоматично запропонує доступні дати в Дії з урахуванням пріоритету та забезпечить окремий запис на шлюб. Уже в день реєстрації шлюбу треба буде зайти за посиланням у Дії на онлайн-церемонію, де чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин.

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