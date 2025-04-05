Вскоре бойцы ВСУ могут заключить брак прямо через интернет благодаря Дія

Женщины в ВСУ. Иллюстративное фото: АрмияInform

Из-за военного положения в Украине и необходимости защищать свое государство от российских оккупантов, многим влюбленным, которые служат в рядах ВСУ, очень сложно жениться — надо иметь свободное время для регистрации. Но сервис Дію решил помочь героиням и героям Украины и планирует ввести брак онлайн.

Такая информация содержится на официальном сайте Дія.

Реклама

Читайте также:

Как военные смогут оформить брак через Дію

Сейчас в сервисе дорабатывают услугу, чтобы защитники и защитницы имели приоритет в выборе даты и времени бракосочетания через Дію. Такое решение приняло Правительство.

Дія информирует, что более четырех тысяч украинцев уже женились онлайн, а теперь благодаря решению правительства бойцам вскоре будет не нужно ходить в ЗАГС — полный процесс регистрации будет происходить в приложении Армия+.

Работать услуга будет очень просто:

надо открыть приложение Армия+;

перейти в Сервисы;

выбрать Брак онлайн.

Система автоматически предложит доступные даты в Дії с учетом приоритета и обеспечит отдельную запись на брак. Уже в день регистрации брака надо будет зайти по ссылке в Дії на онлайн-церемонию, где будет ждать работник Цифрового ЗАГСа. Процесс бракосочетания длится до 30 минут.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты для военнослужащих являются самыми большими, а какие в апреле являются наименьшими.

Добавим, мы сообщали о том, когда солдаты срочной службы могут получить доплату до 100 тысяч гривен.