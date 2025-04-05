Вскоре бойцы ВСУ могут заключить брак прямо через интернет благодаря Дія

Брак через Дію — для военных заработает уникальная функция
Из-за военного положения в Украине и необходимости защищать свое государство от российских оккупантов, многим влюбленным, которые служат в рядах ВСУ, очень сложно жениться — надо иметь свободное время для регистрации. Но сервис Дію решил помочь героиням и героям Украины и планирует ввести брак онлайн.
Такая информация содержится на официальном сайте Дія.
Как военные смогут оформить брак через Дію
Сейчас в сервисе дорабатывают услугу, чтобы защитники и защитницы имели приоритет в выборе даты и времени бракосочетания через Дію. Такое решение приняло Правительство.
Дія информирует, что более четырех тысяч украинцев уже женились онлайн, а теперь благодаря решению правительства бойцам вскоре будет не нужно ходить в ЗАГС — полный процесс регистрации будет происходить в приложении Армия+.
Работать услуга будет очень просто:
- надо открыть приложение Армия+;
- перейти в Сервисы;
- выбрать Брак онлайн.
Система автоматически предложит доступные даты в Дії с учетом приоритета и обеспечит отдельную запись на брак. Уже в день регистрации брака надо будет зайти по ссылке в Дії на онлайн-церемонию, где будет ждать работник Цифрового ЗАГСа. Процесс бракосочетания длится до 30 минут.
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