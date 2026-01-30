Виплати військовим 2026 - виплати у розпорядженні

Українські військовослужбовці. Фото: 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Військовослужбовці Збройних сил України, які зараховані у розпорядження відповідних командирів, продовжують отримувати фінансування, та за іншими принципом, ніж під час перебування у своїй військовій частині. Також нарахування коштів таким військовим залежить від тривалості розпорядження.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Гроші для військовослужбовців у розпорядженні

У Міноборони пояснили, як відбувається фінансування тих військовослужбовців Збройних сил України, які були відправлені у розпорядження тих чи інших командирів.

"Грошове забезпечення військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних командирів, виплачується в розмірі грошового забезпечення, яке військовослужбовці отримували за займаними посадами до зарахування в розпорядження", — зазначається у поясненні військового відомства.

Втім, ця норма не є безстроковою.

Відповідне фінансування військовослужбовців у розпорядженні може тривати не більше ніж два місяці.

Розпорядження понад два місяці

У Міноборони також прояснили ситуацію із тривалим перебуванням військовослужбовців у розпорядженні.

"Грошове забезпечення військовослужбовцям після перебування у розпорядженні понад два місяці виплачується в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років", — наголосили у військовому відомстві.

Таким чином, військові не залишаться без державного фінансування, але воно дещо зміниться відповідно до часових рамок.

