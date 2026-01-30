Видео
Военные в распоряжении — получат ли они какие-то выплаты

Военные в распоряжении — получат ли они какие-то выплаты

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 05:47
Выплаты военным 2026 - выплаты в распоряжении
Украинские военнослужащие. Фото: 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые зачислены в распоряжение соответствующих командиров, продолжают получать финансирование, и по другим принципом, чем во время пребывания в своей воинской части. Также начисление средств таким военным зависит от продолжительности распоряжения.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Деньги для военнослужащих в распоряжении

В Минобороны объяснили, как происходит финансирование тех военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые были отправлены в распоряжение тех или иных командиров.

"Денежное обеспечение военнослужащим, зачисленным в распоряжение соответствующих командиров, выплачивается в размере денежного обеспечения, которое военнослужащие получали по занимаемым должностям до зачисления в распоряжение", — отмечается в объяснении военного ведомства.

Впрочем, эта норма не является бессрочной.

Соответствующее финансирование военнослужащих в распоряжении может длиться не более двух месяцев.

Распоряжение более двух месяцев

В Минобороны также прояснили ситуацию с длительным пребыванием военнослужащих в распоряжении.

"Денежное обеспечение военнослужащим после пребывания в распоряжении более двух месяцев выплачивается в размере оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет", — отметили в военном ведомстве.

Таким образом, военные не останутся без государственного финансирования, но оно несколько изменится в соответствии с временными рамками.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты и при каких условиях получат военные после увольнения из рядов ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, что будет с выплатами для военнослужащих ВСУ в феврале 2026 года.

выплаты ВСУ армия военнослужащие командир
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
