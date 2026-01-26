Виплати звільненим із ЗСУ - чи належать виплати звільненому мобілізованому військовому

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Українські військовослужбовці, які звільняються з лав ЗСУ, мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Це право надається, зокрема, і тим військовим, які потрапили до армії по мобілізації.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Виплати у ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України, під час та після служби отримують різні виплати, зокрема, соціальні.

Однією із таких виплат є грошова допомога, яка виплачується військовослужбовцю після звільнення.

Право на цю допомогу мають, зокрема, і ті військовослужбовці, які потрапили до лав Збройних сил України по мобілізації.

У Міністерстві оборони пояснили, яким є розмір виплат для таких військових при звільненні.

Розмір виплати звільненим мобілізованим

"Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4 відсотки місячного грошового забезпечення", — наголошується у поясненні військового відомства.

Ці кошти розраховуються за кожен повний календарний місяць служби.

У Міністерстві оборони додали, що ця сума обов’язково має бути не меншою за 25 відсотків місячного грошового забезпечення без урахування винагород.

