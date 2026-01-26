Видео
Увольнение мобилизованного — получит ли он какие-то деньги

Увольнение мобилизованного — получит ли он какие-то деньги

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 05:46
Выплаты уволенным из ВСУ - положены ли выплаты уволенному мобилизованному военному
Военнослужащие Вооруженных сил Украины. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Украинские военнослужащие, которые увольняются из рядов ВСУ, имеют право на получение единовременной денежной помощи. Это право предоставляется, в частности, и тем военным, которые попали в армию по мобилизации.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Выплаты в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, во время и после службы получают различные выплаты, в частности, социальные.

Одной из таких выплат является денежная помощь, которая выплачивается военнослужащему после увольнения.

Право на эту помощь имеют, в частности, и те военнослужащие, которые попали в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации.

В Министерстве обороны объяснили, каков размер выплат для таких военных при увольнении.

Размер выплаты уволенным мобилизованным мобилизованным

"Военнослужащим, которые были призваны на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период и увольняются со службы, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 4 процента месячного денежного обеспечения", — отмечается в объяснении военного ведомства.

Эти средства рассчитываются за каждый полный календарный месяц службы.

В Министерстве обороны добавили, что эта сумма обязательно должна быть не менее 25 процентов месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.

Напомним, мы ранее писали о том, когда для получения выплаты при увольнении из ВСУ важна выслуга лет.

Добавим, мы сообщали о том, какие выплаты при увольнении из армии получат офицеры.

выплаты ВСУ увольнение мобилизация военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
