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Выплаты офицерам при увольнении из ВСУ — три основания

31 декабря 2024 07:19
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Увольнение из рядов ВСУ — выплаты при увольнении, полный список
Украинские офицеры. Фото: Militarnyi
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Офицеры украинской армии, увольняемые из рядов ВСУ в запас, имеют право на одноразовую дополнительную выплату в размере 50% месячного денежного довольствия. Но такая выплата предоставляется далеко не всем военным, имеющим офицерское звание.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины, имеющие офицерские звания, имеют право на особые выплаты при увольнении из рядов ВСУ.

Эта единовременная денежная помощь составляет 50 процентов месячного денежного довольствия.

Но она выплачивается далеко не всем офицерам, увольняющимся из украинской армии.

Три основания для выплаты

Существуют три причины для увольнения, когда такая единовременная денежная помощь оказывается увольняемым в запас офицерам.

Это:

  • истечение установленных сроков военной службы;
  • состояние здоровья;
  • наступление особого периода и нежелание продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) младше 18 лет.

Напомним, мы писали ранее, изменился ли уровень выплат военнослужащим в декабре 2024 года.

Добавим, мы сообщали о том, почему военным иногда задерживаются выплаты.

выплаты ВСУ военные увольнение офицеры

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