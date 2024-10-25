Пенсії в Україні — які нюанси призначення для бійців з інвалідністю у 2024 році

Гроші у руках. Фото: armyinform.com

Українські військові мають право на призначення пенсії з інвалідності у 2024 році. Відомі розмір та особливості нарахувань.

Про це повідомила адвокатка ГО "Юридична сотня" Ірина Дмитренко.

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Особливості призначення пенсії з інвалідності для бійців

Правозахисниця розповіла, на яких умовах відбувається призначення пенсії з інвалідності у 2024 році.

Вона зауважила, що є кілька факторів. Зокрема, розмір залежить від того, який був причинний зв'язок отриманої інвалідності.

Так, якщо інвалідність була пов'язана із захистом країни та виконанням обов'язків служби, то такому громадянину надають статус особи з інвалідністю внаслідок війни і призначають пенсію за військовим законом.

Проте, якщо факт інвалідності пов'язаний просто із проходженням служби, то такий боєць теж має право на пенсію з інвалідності, проте розмір таких виплат значно менший.

Під час призначення пенсії з інвалідності одним із ключових факторів, крім самої інвалідності, є те, чи ветеран уже звільнився зі служби, чи ні. Так, якщо звільнився, то однозначно претендує на пенсію з інвалідності, проте якщо ні, то йому призначать цивільну пенсію з інвалідності.

При цьому у разі звільнення зі служби така особа зможе перейти на військову пенсію з інвалідності.

Розмір пенсії з інвалідності для військових

Щодо розміру пенсії з інвалідності для військових, то якщо громадянин має статус особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи, то розмір пенсії дорівнюватиме 100% від суми грошового забезпечення за останньою займаною посадою.

Водночас, якщо йдеться про другу чи третю групи, то 80 і 60% відповідно.

"Якщо інвалідність пов'язана не з захистом Батьківщини і не з виконанням обов'язків військової служби, а з проходженням служби, то розмір пенсії для осіб з першою групою інвалідності становитиме 70%, друга і третя група, відповідно, матимуть 60 і 40% від грошового забезпечення", — додала експерт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на розмір пенсії військовослужбовців на особливих умовах впливає низка факторів. Експерти розповіли про деталі нарахування виплат та хто має право на пенсію у 50% від грошового забезпечення і вище.

Також ми писали, що військовослужбовці мають право на пенсію на особливих умовах. Експерти розповіли, що багатотисячні додаткові доплати для бійців (до 100 тис. грн) не беруть до уваги.