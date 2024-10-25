Пенсии в Украине — какие нюансы назначения для бойцов с инвалидностью в 2024 году

Деньги в руках. Фото: armyinform.com

Украинские военные имеют право на назначение пенсии по инвалидности в 2024 году. Известны размер и особенности начислений.

Об этом сообщила адвокат ОО "Юридическая сотня" Ирина Дмитренко.

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Особенности назначения пенсии по инвалидности для бойцов

Правозащитница рассказала, на каких условиях происходит назначение пенсии по инвалидности в 2024 году.

Она отметила, что существует несколько факторов. В частности, размер зависит от того, какова была причинная связь полученной инвалидности.

Так, если инвалидность была связана с защитой страны и исполнением обязанностей службы, то такому гражданину предоставляют статус лица с инвалидностью в результате войны и назначают пенсию по военному закону.

Однако если факт инвалидности связан просто с прохождением службы, то такой боец тоже имеет право на пенсию по инвалидности, однако размер таких выплат значительно меньше.

При назначении пенсии по инвалидности одним из ключевых факторов, кроме самой инвалидности, является то, что ветеран уже уволился со службы или нет. Так, если уволился, то однозначно претендует на пенсию по инвалидности, однако если нет, то ему назначат гражданскую пенсию по инвалидности.

При этом в случае увольнения со службы такое лицо сможет перейти на военную пенсию по инвалидности.

Размер пенсии по инвалидности для военных

Что касается размера пенсии по инвалидности для военных, то если гражданин имеет статус лица с инвалидностью в результате войны первой группы, то размер пенсии будет равен 100% от суммы денежного довольствия по последней занимаемой должности.

В то же время, если речь идет о второй или третьей группах, то 80 и 60% соответственно.

"Если инвалидность связана не с защитой Родины и не с исполнением обязанностей военной службы, а с прохождением службы, то размер пенсии для лиц с первой группой инвалидности составит 70%, вторая и третья группа соответственно будут иметь 60 и 40% от денежного довольствия", — добавила эксперт.

Что еще стоит знать

Напомним, на размер пенсии военнослужащих на особых условиях влияет ряд факторов. Эксперты рассказали о деталях начисления выплат и тех, кто имеет право на пенсию в 50% от денежного довольствия и выше.

Также мы писали, что военнослужащие имеют право на пенсию на особых условиях. Эксперты рассказали, что многотысячные дополнительные доплаты для бойцов (до 100 тыс. грн) не принимают во внимание.