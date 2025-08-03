Бійці ЗСУ у разі поранення чи втрати працездатності мають право на грошові виплати від держави, зазначає юристка

Гроші в руках бійця ЗСУ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Українські військові мають повне право розраховувати на грошову компенсацію від держави у разі поранень, інвалідності чи втрати працездатності. Проте сума, а іноді й відмова у виплатах залежить від нюансів.

Про них Вільне радіо повідомила адвокатеса Катерина Жегестовська.

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Юристка зазначила, що розмір виплати залежить від ступеня втрати працездатності чи поранення. Сума виплати коливається від 211 960 гривень (при втраті працездатності 70%) до 1 211 200 гривень (при визнанні інвалідності І групи).

Процедура отримання виплати:

військовослужбовець має повідомити керівництво про поранення та надати первинну медичну картку (документ №001/о) та інші документи, що підтверджують отримання травми під час виконання військової служби;

військова частина проводить розслідування та видає довідку про обставини поранення.

Важливо, що обов'язковою умовою для нарахування виплати є встановлення причинного зв'язку між пораненням та виконанням бойових завдань. Якщо інвалідність не встановлена, експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) визначає відсоток втрати працездатності.

Юристка нагадує, що у бійців ЗСУ з отриманням виплат можуть бути складнощі через незнання юридичних моментів. Тому слід звернутись за допомогою до платних або безплатних адвокатів за консультацією.

Не зайвим буде звертатися за роз'ясненнями до військової частини, де боєць проходить службу. Також можна ознайомитись з онлайн-інструкціями з довідками та виплатами для поранених військових.

Раніше ми писали, що за невиконання військовослужбовцем службових обов’язків, порушення військової дисципліни або громадського порядку передбачена дисциплінарна відповідальність. У такому разі бійця можуть частково або повністю позбавити премії.

Також дізнавайтеся, скільки нараховують військовим у розпорядженні.