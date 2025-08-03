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Главная Военная экономика От 200 тысяч до миллиона — какие выплаты может получить боец ВСУ

От 200 тысяч до миллиона — какие выплаты может получить боец ВСУ

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 06:27
Бойцы ВСУ в случае ранения или потери трудоспособности имеют право на денежные выплаты от государства, отмечает юрист
Деньги в руках бойца ВСУ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Украинские военные имеют полное право рассчитывать на денежную компенсацию от государства в случае ранений, инвалидности или потери трудоспособности. Однако сумма, а иногда и отказ в выплатах зависит от нюансов.

О них Вільне радіо сообщила адвокатесса Екатерина Жегестовская.

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Юрист отметила, что размер выплаты зависит от степени утраты трудоспособности или ранения. Сумма выплаты колеблется от 211 960 гривен (при потере трудоспособности 70%) до 1 211 200 гривен (при признании инвалидности I группы).

Процедура получения выплаты:

  • военнослужащий должен сообщить руководству о ранении и предоставить первичную медицинскую карточку (документ №001/о) и другие документы, подтверждающие получение травмы во время выполнения военной службы;
  • воинская часть проводит расследование и выдает справку об обстоятельствах ранения.

Важно, что обязательным условием для начисления выплаты является установление причинной связи между ранением и выполнением боевых задач. Если инвалидность не установлена, экспертная команда по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО) определяет процент потери трудоспособности.

Юрист напоминает, что у бойцов ВСУ с получением выплат могут быть сложности из-за незнания юридических моментов. Поэтому следует обратиться за помощью к платным или бесплатным адвокатам за консультацией.

Не лишним будет обращаться за разъяснениями в воинскую часть, где боец проходит службу. Также можно ознакомиться с онлайн-инструкциями со справками и выплатами для раненых военных.

Ранее мы писали, что за невыполнение военнослужащим служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка предусмотрена дисциплинарная ответственность. В таком случае бойца могут частично или полностью лишить премии.

Также узнавайте, сколько начисляют военным в распоряжении.

выплаты ВСУ армия инвалидность компенсация ранение
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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