Допомога ветеранам — хто має право на одноразову виплату від держави

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні ветеранам, які мають інвалідність, одержану під час участі в бойових діях, виплачують одноразову грошову допомогу від держави. Сума виплат залежить від групи інвалідності.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

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Хто з ветеранів має право на виплати

Як зазначили у Мінветеранів, кошти надають військовим, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання на фронті.

При цьому виплати можуть отримати всі службовці військових формувань, які мають інвалідність внаслідок участі в заходах з оборони країни.

Допомогу ветеранам з інвалідністю не призначають, якщо інвалідність особи виникла:

у разі вчинення злочину, адмінправопорушення;

у випадку вчинення дій у стані алкогольного чи іншого сп’яніння;

у разі навмисного спричинення шкоди власному здоров’ю;

у випадку подання неправдивих даних;

у разі отримання інформації щодо призначення допомоги відповідно до інших законів;

у випадку заяви особою, якій вже призначили одноразову допомогу.

Суми допомоги для ветеранів внаслідок інвалідності

Суму виплати розраховують з огляду на розмір прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня для працездатних осіб, коли встановлено інвалідність. А саме:

у разі встановлення інвалідності першої групи — 400 прожиткових мінімумів;

у разі встановлення інвалідності другої групи — 300 прожиткових мінімумів;

у разі встановлення інвалідності третьої групи — 250 прожиткових мінімумів.

Громадяни, які мають право на отримання допомоги згідно із законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", можуть у разі встановлення вищої групи інвалідності, згідно з рішенням медкомісії, отримати допомогу у більшому розмірі, з урахуванням виплаченої грошової суми.

Що ще треба знати

Нагадаємо, військовослужбовці мають право на матеріальну допомогу після отримання інвалідності чи для протезування, яке стало наслідками поранень на війні. Також матеріальна допомога виплачується родичам загиблих, зниклих безвісти, полонених та інтернованих військових.

Також ми писали, що в Україні з листопада 2024 року суми виплат грошового забезпечення для бійців Збройних сил не зазнають змін, попри масштабні податкові нововведення. Зокрема, держава продовжить нараховувати доплати до 100 тис. гривень.