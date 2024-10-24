Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Ветеранам предоставят денежную помощь — кто имеет право и размер выплат arrow

Ветеранам предоставят денежную помощь — кто имеет право и размер выплат

24 октября 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь ветеранам — кто имеет право на единовременную выплату от государства
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине ветеранам, имеющим инвалидность, полученную при участии в боевых действиях, выплачивают единовременную денежную помощь от государства. Сумма выплат зависит от группы инвалидности.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Читайте также:

Кто из ветеранов имеет право на выплаты

Как отметили у Минветеранов, средства дадут военным, получившим инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания на фронте.

При этом выплаты могут получить все служащие военных формирований, которые имеют инвалидность по причине участия в мероприятиях по обороне страны.

Помощь ветеранам с инвалидностью не назначают, если возникла инвалидность лица:

  • в случае совершения преступления, админправонарушения;
  • в случае совершения действий в состоянии алкогольного или иного опьянения;
  • в случае умышленного причинения вреда собственному здоровью;
  • в случае предоставления ложных данных;
  • в случае получения информации о назначении помощи в соответствии с другими законами;
  • в случае заявления лица, которому уже назначена единовременная помощь.

Суммы пособия для ветеранов в результате получения инвалидности

Сумму выплаты рассчитывают с учетом размера прожиточного минимума, установленного на 1 января для трудоспособных лиц, когда установлена инвалидность. А именно:

  • в случае установления инвалидности первой группы — 400 прожиточных минимумов;
  • в случае установления инвалидности второй группы — 300 прожиточных минимумов;
  • в случае установления инвалидности третьей группы — 250 прожиточных минимумов.

Граждане, имеющие право на получение помощи по закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", могут в случае установления высшей группы инвалидности, согласно решению медкомиссии, получить пособие в большем размере, с учетом выплаченной денежной суммы.

Что еще нужно знать

Напомним, военнослужащие имеют право на материальную помощь после получения инвалидности или для протезирования, которое явилось последствиями ранений на войне. Также материальная помощь выплачивается родственникам погибших, пропавших без вести, пленных и интернированных военных.

Также мы писали, что в Украине с ноября 2024 года суммы выплат денежного довольствия для бойцов Вооруженных сил не претерпевают изменений, несмотря на масштабные налоговые нововведения. В частности государство продолжит начислять доплаты до 100 тыс. гривен.

ветераны деньги материальная помощь инвалидность финансовая помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:29 Зеленский сделал резкое заявление о саммите БРИКС в России

12:29 За границу с поддельными правами — на Одесчине задержали иностранца

12:25 Какой штраф заплатят поляки, уничтожившие украинское зерно — первые приговоры

11:59 Одесский активист отсудил 6 тыс. евро у Украины — решение Европейского суда

11:52 Россияне ударили по Купянску — попали в двухэтажный дом

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

11:48 ПриватБанк предоставил новые возможности в Приват24 — что изменилось

11:29 Оружейный барон — житель Одесчины наладил междугородную торговлю боеприпасами

11:00 В футболке с красноречивой надписью — Зеленский вызвал истерику у россиян

11:00 Ветеранам предоставят денежную помощь — кто имеет право и размер выплат

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

12:29 Зеленский сделал резкое заявление о саммите БРИКС в России

12:29 За границу с поддельными правами — на Одесчине задержали иностранца

12:25 Какой штраф заплатят поляки, уничтожившие украинское зерно — первые приговоры

11:59 Одесский активист отсудил 6 тыс. евро у Украины — решение Европейского суда

11:52 Россияне ударили по Купянску — попали в двухэтажный дом

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

11:48 ПриватБанк предоставил новые возможности в Приват24 — что изменилось

11:29 Оружейный барон — житель Одесчины наладил междугородную торговлю боеприпасами

11:00 В футболке с красноречивой надписью — Зеленский вызвал истерику у россиян

11:00 Ветеранам предоставят денежную помощь — кто имеет право и размер выплат

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Text

07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
Text

21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре