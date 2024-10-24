Помощь ветеранам — кто имеет право на единовременную выплату от государства

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине ветеранам, имеющим инвалидность, полученную при участии в боевых действиях, выплачивают единовременную денежную помощь от государства. Сумма выплат зависит от группы инвалидности.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

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Кто из ветеранов имеет право на выплаты

Как отметили у Минветеранов, средства дадут военным, получившим инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания на фронте.

При этом выплаты могут получить все служащие военных формирований, которые имеют инвалидность по причине участия в мероприятиях по обороне страны.

Помощь ветеранам с инвалидностью не назначают, если возникла инвалидность лица:

в случае совершения преступления, админправонарушения;

в случае совершения действий в состоянии алкогольного или иного опьянения;

в случае умышленного причинения вреда собственному здоровью;

в случае предоставления ложных данных;

в случае получения информации о назначении помощи в соответствии с другими законами;

в случае заявления лица, которому уже назначена единовременная помощь.

Суммы пособия для ветеранов в результате получения инвалидности

Сумму выплаты рассчитывают с учетом размера прожиточного минимума, установленного на 1 января для трудоспособных лиц, когда установлена инвалидность. А именно:

в случае установления инвалидности первой группы — 400 прожиточных минимумов;

в случае установления инвалидности второй группы — 300 прожиточных минимумов;

в случае установления инвалидности третьей группы — 250 прожиточных минимумов.

Граждане, имеющие право на получение помощи по закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", могут в случае установления высшей группы инвалидности, согласно решению медкомиссии, получить пособие в большем размере, с учетом выплаченной денежной суммы.

Что еще нужно знать

Напомним, военнослужащие имеют право на материальную помощь после получения инвалидности или для протезирования, которое явилось последствиями ранений на войне. Также материальная помощь выплачивается родственникам погибших, пропавших без вести, пленных и интернированных военных.

Также мы писали, что в Украине с ноября 2024 года суммы выплат денежного довольствия для бойцов Вооруженных сил не претерпевают изменений, несмотря на масштабные налоговые нововведения. В частности государство продолжит начислять доплаты до 100 тыс. гривен.