В ЗСУ розповіли, скільки коштує підготовка солдата-стрільця

Військова підготовка. Фото: Генштаб ЗСУ

Перед відправленням на фронт майбутні військові проходять базову загальну військову підготовку (БЗВП). Збройні сили України (ЗСУ) підрахували вартість такої підготовки для одного солдата-стрільця.

Про це розповів начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк у коментарі "Суспільному".

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Палагнюк зазначив, що підготовка одного солдата-стрільця за новими стандартами БЗВП обійдеться державі в 200 тисяч гривень, а додаткове фахове навчання — ще 100 тисяч гривень.

Він пояснив, що ця сума включає не лише навчання, а й витрати на форму, боєприпаси, харчування та інші необхідні ресурси. Розрахунок зроблено на 45 днів проходження БЗВП, а не 30, як було раніше.

Чому Генштаб збільшив термін підготовки

Зазначено, що спочатку планувалося, що за пілотним проєктом БЗВП проходитимуть 500 новобранців у чотирьох навчальних центрах. Однак Генштаб вирішив встановити 45-денний термін підготовки для всіх центрів.

Зміни у БЗВП пов'язані з розширенням годин для занять з вогневої та домедичної підготовки, а також підвищенням психологічної стійкості бійців. Зокрема, в пілотному проєкті кількість вправ зі стрільб була збільшена майже удвічі, а на прохання бойових бригад додано вивчення роботи колективної зброї, такої як міномети та гранатомети. Крім того, зміни передбачають залучення більшої кількості інструкторів з бойовим досвідом.

Що ще треба знати

Нагадаємо, контрактна служба у ЗСУ надає певні переваги. Однією з головних є можливість добровільно вступити до війська з вибором підрозділу та посади. Також існують заохочувальні стимули для контрактників, зокрема одноразова виплата при укладанні контракту.

Також ми розповідали, які зараз середні ціни на військове спорядження в Україні. З початком повномасштабного вторгнення в Україні попит на одяг та амуніцію для військових залишається стабільно високим. Хоча основне спорядження видається державою, деякі елементи екіпіровки військові іноді купують самостійно.