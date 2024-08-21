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Скільки коштує зібратись на війну в Україні — ціни на одяг та амуніцію

21 серпня 2024 11:35
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на одяг та амуніцію в Україні — скільки коштує військове спорядження в 2024 році
Спорядження військовослужбовців. Фото: Генштаб ЗСУ
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З початком повномасштабного вторгнення в Україні попит на одяг та амуніцію для військових залишається стабільно високим. Хоча основне спорядження видається державою, деякі елементи екіпіровки військові іноді купують самостійно.

Новини.LIVE розповідають, які зараз середні ціни на військове спорядження в Україні.

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Ціни на літній одяг військового

Хоча держава забезпечує військовослужбовців усіма основними речами, цього може бути недостатньо для всіх потреб. Тому українські захисники мають можливість придбати додаткове спорядження, яке відповідає їхнім індивідуальним вимогам і уподобанням.

При цьому ціни на одяг можуть суттєво варіюватися. Це пов'язано з різними факторами, такими як бренд, країна виробництва, попит на товар та спосіб доставки до України.

Отже, в середньому літній одяг для військових коштує:

  • футболка — до 1000 грн;
  • панама — до 1000 грн;
  • наколінники — до 1500 грн;
  • форма — до 6000 грн.
Скільки коштує літній одяг для військових в Україні
Ціни на літній одяг військовослужбовця. Джерело: Новини.LIVE

Також на фронт часто купують запасні шкарпетки, які коштують від 100 грн за пару, а ще додаткову пару взуття, яка може обійтися вам від 1500 до 5000 грн. 

Тобто, придбати необхідні літні речі можна в середньому за 10 000 грн.

Скільки коштує зимовий одяг військовослужбовця

Купити необхідні речі для фронту на осінньо-зимовий період вийде дорожче. Адже список зимового одягу доповнює термобілизна, тепла куртка, теплі берці тощо.

В середньому ціни на зимове спорядження виглядають наступним чином:

  • флісова кофта — до 1200 грн;
  • термобілизна — до 2700 грн;
  • рукавиці — до 3200 грн;
  • тактичні штани — до 5000 грн;
  • тепла куртка — до 8000 грн;
  • зимові берці — до 13 000 грн.
Скільки коштує зимовий одяг для військового в Україні
Ціни на зимовий одяг військового. Джерело: Новини.LIVE

Все це буде коштувати близько 33 100 грн.

Ціни на амуніцію

Зброю бійцям забезпечує держава, але є ще безліч речей, які не менш важливі на фронті. Серед них — шоломи, тепловізори та плитоноски. 

Наразі додаткове екіпірування в Україні коштує в середньому:

  • тактичні рукавиці — 2000 грн;
  • кевлар — 2000 грн;
  • захист пахової зони — 4000 грн;
  • пояс із балістичною вставкою — 9500 грн;
  • активні навушники — 15 000 грн;
  • шолом — 25 000 грн;
  • плитоноска з плитами — 40 000 грн;
  • тепловізор — 60 000 грн;
  • зброя — 60 000 грн.
Скільки коштує амуніція для військового в Україні
Ціни на амуніцію для фронту. Джерело: Новини.LIVE

Загальна ціна такого спорядження — 157 500 грн.

Проте, варто зазначити, що це не весь перелік одягу та амуніції, які купують військові на фронт. Рекомендується ретельно перевіряти ціни на кожен окремий товар або бренд, який ви плануєте придбати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив, що один мобілізований обходиться держбюджету України на рік приблизно в 1 мільйон 300 тисяч гривень. Фактична кількість мобілізованих на сьогоднішній момент — це 1 мільйон 100 тисяч людей.

Ми також писали, що Верховна Рада України схвалила у цілому законопроєкт №11483, який визначає правовий статус військовослужбовців, які виконують військовий обов’язок за межами України. Закон гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.

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