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Сколько стоит собраться на войну в Украине — цены на одежду и амуницию

21 августа 2024 11:35
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на одежду и амуницию в Украине — сколько стоит военное снаряжение в 2024 году
Снаряжение военнослужащих. Фото: Генштаб ВСУ
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С началом полномасштабного вторжения в Украину спрос на одежду и амуницию для военных остается стабильно высоким. Хотя основное снаряжение кажется государством, некоторые элементы экипировки военные иногда покупают самостоятельно.

Новини.LIVE рассказывают, какие сейчас средние цены на военное снаряжение в Украине.

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Цены на летнюю одежду военного

Хотя государство обеспечивает военнослужащих всеми основными вещами, этого может быть недостаточно для всех нужд. Поэтому у украинских защитников есть возможность приобрести дополнительное снаряжение, которое отвечает их индивидуальным требованиям и предпочтениям.

При этом цены на одежду могут существенно варьироваться. Это связано с разными факторами, такими как бренд, страна производства, спрос на товар и способ доставки в Украину.

Итак, в среднем летняя одежда для военных стоит:

  • футболка — до 1000 грн;
  • панама — до 1000 грн;
  • наколенники — до 1500 грн;
  • форма — до 6000 грн.
Сколько стоит летняя одежда для военных в Украине.
Цены на летнюю одежду военнослужащего. Источник: Новини.LIVE

Также на фронт часто покупают запасные носки, которые стоят от 100 грн за пару, а еще дополнительную пару обуви, которая может обойтись вам от 1500 до 5000 грн.

То есть приобрести необходимые летние вещи можно в среднем за 10 000 грн.

Сколько стоит зимняя одежда военнослужащего

Купить необходимые вещи для фронта на осенне-зимний период получится подороже. Ведь список зимней одежды дополняет термобелье, теплая куртка, теплые берцы.

В среднем цены на зимнее снаряжение выглядят следующим образом:

  • флисовая кофта — до 1200 грн;
  • термобелье — до 2700 грн;
  • варежки — до 3200 грн;
  • тактические штаны — до 5000 грн;
  • теплая куртка — до 8000 грн;
  • зимние берцы — до 13 000 грн.
Сколько стоит зимняя одежда для военной в Украине.
Цены на зимнюю военную одежду. Источник: Новини.LIVE

Все это будет стоить около 33 100 грн.

Цены на амуницию

Оружие бойцам обеспечивает государство, но есть еще множество вещей, не менее важных на фронте. Среди них — шлемы, тепловизоры и плитоноски.

В настоящее время дополнительная экипировка в Украине стоит в среднем:

  • тактические перчатки — 2000 грн;
  • кевлар — 2000 грн;
  • защита паховой зоны — 4000 грн;
  • пояс с баллистической вставкой — 9500 грн;
  • активные наушники — 15 000 грн;
  • шлем — 25 000 грн;
  • плитоноска с плитами — 40 000 грн;
  • тепловизор — 60 000 грн;
  • оружие — 60 000 грн.
Сколько стоит амуниция для военного в Украине.
Цены на амуницию для фронта. Источник: Новини.LIVE

Общая цена такого снаряжения - 157 500 грн.

Однако стоит отметить, что это не весь перечень одежды и амуниции, которые покупают военные на фронт. Рекомендуется тщательно проверять цены на каждый товар или бренд, который вы планируете приобрести.

Что еще стоит знать

Напомним, руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что один мобилизованный обходится госбюджету Украины в год примерно в 1 миллион 300 тысяч гривен. Фактическое количество мобилизованных на сегодняшний момент — это 1 миллион 100 тысяч человек.

Мы также писали, что Верховная Рада Украины одобрила в целом законопроект №11483, определяющий правовой статус военнослужащих, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины. Закон гарантирует военным, воюющим в РФ, в частности, в Курской области, такие же выплаты и преференции, как на передовой.

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