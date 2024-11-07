В ВСУ рассказали, сколько стоит подготовка солдата-стрелка

Военная подготовка. Фото: Генштаб ВСУ

Перед отправкой на фронт будущие военные проходят базовую всеобщую военную подготовку (БЗВП). Вооруженные силы Украины (ВСУ) подсчитали стоимость такой подготовки для одного солдата-стрелка.

Об этом рассказал начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк в комментарии "Суспільному".

Читайте также:

Сколько стоит подготовка солдата-стрелка

Палагнюк отметил, что подготовка одного солдата-стрелка по новым стандартам БЗВП обойдется государству в 200 тысяч гривен, а дополнительное профессиональное обучение — еще 100 тысяч гривен.

Он пояснил, что эта сумма включает в себя не только обучение, но и затраты на форму, боеприпасы, питание и другие необходимые ресурсы. Расчет сделан на 45 дней прохождения БЗВП, а не 30, как было раньше.

Почему Генштаб увеличил срок подготовки

Отмечено, что в начале планировалось, что по пилотному проекту БЗИН будут проходить 500 новобранцев в четырех учебных центрах. Однако Генштаб решил установить 45-дневный срок подготовки всех центров.

Изменения в БЗИН связаны с расширением часов для занятий по огневой и домедицинской подготовке, а также повышением психологической устойчивости бойцов. В частности, в пилотном проекте количество упражнений по стрельбам было увеличено почти вдвое, а по просьбе боевых бригад добавлено изучение работы коллективного оружия, такого как минометы и гранатометы. Кроме того, изменения предполагают привлечение большего количества инструкторов с боевым опытом.

Что еще нужно знать

Напомним, контрактная служба в ВСУ предоставляет определенные преимущества. Одной из главных является возможность добровольно вступить в армию с выбором подразделения и должности. Также существуют поощрительные стимулы для контрактников, в частности, единовременная выплата при заключении контракта.

Также мы рассказывали, какие сейчас средние цены на военное снаряжение в Украине. С началом полномасштабного вторжения в Украину спрос на одежду и амуницию для военных остается стабильно высоким. Хотя основное снаряжение кажется государством, некоторые элементы экипировки военные иногда покупают самостоятельно.