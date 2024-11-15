Як отримати бронювання від мобілізації - Уряд оновив вимоги

Кабмін. Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 15 листопада, оновив критерії бронювання від мобілізації. Водночас з 1 грудня усі бронювання будуть здійснюватися через застосунок "Дія".

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

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Бронювання від мобілізації

За словами прем'єра, до 15 листопада провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За його результатами виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути.

Шмигаль зазначив, що тепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки. А для приватного сектору, аби забронювати працівників, необхідна відсутність боргів перед бюджетом.

Середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат.

"Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання", — пояснив Шмигаль.

Крім того, з 1 грудня усі бронювання будуть здійснюватися через "Дію". Щомісяця будуть моніторити підприємства та організації, аби вони відповідали всім критеріям.

Скриншот допису Шмигаля

Раніше адвокат відповів, що обов'язково має зробити комісія ТЦК при розгляді відстрочки.

Крім того, правозахисниця пояснила, чому роботодавець може не бачити в "Дії" бронювання працівників.