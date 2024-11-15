Как получить бронирование от мобилизации - Правительство обновило требования

В Украине обновили требования бронирования — детали от Шмыгаля
Кабинет Министров Украины в пятницу, 15 ноября, обновил критерии бронирования от мобилизации. В то же время, с 1 декабря все бронирования будут осуществляться через приложение "Дія".
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Бронирование от мобилизации
По словам премьера, до 15 ноября провели аудит предприятий и организаций, имеющих статус критических и имеющих право бронировать сотрудников. По его результатам выявлен ряд проблемных моментов, которые необходимо устранить.
Шмыгаль отметил, что теперь региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики. А для частного сектора, чтобы забронировать работников, необходимо отсутствие долгов перед бюджетом.
Средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат.
"Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании", — объяснил Шмыгаль.
Кроме того, с 1 декабря все бронирования будут осуществляться через "Дію". Ежемесячно будут мониторить предприятия и организации, чтобы они отвечали всем критериям.
Ранее адвокат ответил, что обязательно должна быть сделана комиссия ТЦК при рассмотрении отсрочки.
Кроме того, правозащитница объяснила, почему работодатель может не видеть в "Дії" бронирование работников.
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