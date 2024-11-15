Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow В Украине обновили требования бронирования — детали от Шмыгаля arrow

В Украине обновили требования бронирования — детали от Шмыгаля

15 ноября 2024 13:27
Евгения Брюховецкая - редактор
Как получить бронирование от мобилизации - Правительство обновило требования
Кабмин. Фото: пресс-служба Кабмина
Евгения Брюховецкая - редактор

Кабинет Министров Украины в пятницу, 15 ноября, обновил критерии бронирования от мобилизации. В то же время, с 1 декабря все бронирования будут осуществляться через приложение "Дія".

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Читайте также:

Бронирование от мобилизации

По словам премьера, до 15 ноября провели аудит предприятий и организаций, имеющих статус критических и имеющих право бронировать сотрудников. По его результатам выявлен ряд проблемных моментов, которые необходимо устранить.

Шмыгаль отметил, что теперь региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики. А для частного сектора, чтобы забронировать работников, необходимо отсутствие долгов перед бюджетом.

Средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат.

"Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании", — объяснил Шмыгаль.

Кроме того, с 1 декабря все бронирования будут осуществляться через "Дію". Ежемесячно будут мониторить предприятия и организации, чтобы они отвечали всем критериям.

null
Скриншот поста Шмыгаля

Ранее адвокат ответил, что обязательно должна быть сделана комиссия ТЦК при рассмотрении отсрочки.

Кроме того, правозащитница объяснила, почему работодатель может не видеть в "Дії" бронирование работников.

Денис Шмыгаль Дия мобилизация ТЦК и СП Бронь от мобилизации

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:58 Нетипичные профессии — какую работу будут предлагать женщинам

13:57 Обстрел Одессы — военный объяснил, почему много разрушений

13:54 В Киеве проходит правозащитная акция "Пустые стулья" — фото

13:37 У Садового рассказали, сколько городу стоили командировки мэра

13:27 В Украине обновили требования бронирования — детали от Шмыгаля

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

13:23 Пенсионеры могут не получить выплаты в декабре — какая причина

13:19 Фантомный ремонт — на Одесчине предотвратили растрату 800 млн грн

13:19 Известно, сколько мощностей потеряло Центрэнерго из-за атак РФ

Text

13:17 ГПСУ сказали сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу

13:17 Подделки и принудительный труд — что не так с маркетплейсом Temu

13:58 Нетипичные профессии — какую работу будут предлагать женщинам

13:57 Обстрел Одессы — военный объяснил, почему много разрушений

13:54 В Киеве проходит правозащитная акция "Пустые стулья" — фото

13:37 У Садового рассказали, сколько городу стоили командировки мэра

13:27 В Украине обновили требования бронирования — детали от Шмыгаля

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

13:23 Пенсионеры могут не получить выплаты в декабре — какая причина

13:19 Фантомный ремонт — на Одесчине предотвратили растрату 800 млн грн

13:19 Известно, сколько мощностей потеряло Центрэнерго из-за атак РФ

13:17 Подделки и принудительный труд — что не так с маркетплейсом Temu

13:15 Заходила ли росДРГ в село на Черниговщине — ответ ГПСУ

Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Text

13:17 ГПСУ сказали сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу

Text

13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

Text

12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

Text

12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

Text

11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

Text

08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Text

00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд