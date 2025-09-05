Відео
Головна Військова економіка В Україні низка підприємств можуть забронювати всіх працівників

В Україні низка підприємств можуть забронювати всіх працівників

Дата публікації: 5 вересня 2025 07:30
Стало відомо, які підприємства можуть забронювати всіх своїх працівників від мобілізації
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, а це означає, що військовозобов'язані чоловіки продовжують отримувати повістки. Водночас деякі з них можуть отримати бронь, але за умови, що працюють на критично важливих підприємствах.

В середу у Міністерстві економіки, довкілля та міського господарства уточнили, які підприємства мають право бронювати всіх працівників.

Читайте також:

Яким підприємствам дозволено бронювати всіх працівників

У міністерстві розповіли, що відтепер критично важливі підприємства на прифронтових територіях можуть бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників. Зробити це можна через портал "Дія".

У відомстві зазначили, що раніше діяла норма, за якою дозволялося бронювати лише 50% військовозобов’язаних співробітників таких підприємств. Однак тепер, як можна побачити, підхід змінюється.

"Для прифронтових територій цей обсяг збільшено удвічі — до 100%", — сказано у Facebook.

Яким чином бронювати працівників через портал "Дія"

Для того, щоб забронювати працівників на порталі "Дія", необхідно зробити низку кроків. Зокрема:

  • критично важливе підприємство, що працює у зоні можливих чи активних бойових дій, подає звернення до обласної військової адміністрації з проханням підвищити обсяг бронювання до 100%;
  • ОВА перевіряє, чи дійсно підприємство здійснює діяльність. В разі позитивного висновку обласна адміністрація направляє запит до державного органу, який надав підприємству статус критично важливого;
  • відповідний державний орган через портал "Дія" ухвалює рішення про збільшення ліміту бронювання до 100%;
  • після цього підприємство отримує можливість у "Дії" забронювати всіх військовозобов’язаних працівників.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що підприємства критичної інфраструктури зможуть забронювати працівників, яких розшукують ТЦК. Однак така можливість надається лише обмеженій категорії підприємств.

Також ми писали, що з 1 вересня групи оповіщення ТЦК повинні мати при собі боді-камери. У Міноборони повідомили, що контролювати відеозаписи буде відповідальна особа.

 

ЗСУ мобілізація підприємства війна в Україні відстрочка Бронь від мобілізації
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
