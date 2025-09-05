Стало известно, какие предприятия могут забронировать всех своих работников от мобилизации

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а это значит, что военнообязанные мужчины продолжают получать повестки. В то же время некоторые из них могут получить бронь, но при условии, что работают на критически важных предприятиях.

В среду в Министерстве экономики, окружающей среды и городского хозяйства уточнили, какие предприятия имеют право бронировать всех работников.

Каким предприятиям разрешено бронировать всех работников

В министерстве рассказали, что отныне критически важные предприятия на прифронтовых территориях могут бронировать 100% своих военнообязанных работников. Сделать это можно через портал "Дія".

В ведомстве отметили, что ранее действовала норма, по которой разрешалось бронировать только 50% военнообязанных сотрудников таких предприятий. Однако теперь, как можно увидеть, подход меняется.

"Для прифронтовых территорий этот объем увеличен вдвое — до 100%", — сказано в Facebook.

Каким образом бронировать работников через портал "Дія"

Для того, чтобы забронировать работников на портале "Дія", необходимо сделать ряд шагов. В частности:

критически важное предприятие, работающее в зоне возможных или активных боевых действий, подает обращение в областную военную администрацию с просьбой повысить объем бронирования до 100%;

ОВА проверяет, действительно ли предприятие осуществляет деятельность. В случае положительного заключения областная администрация направляет запрос в государственный орган, который предоставил предприятию статус критически важного;

соответствующий государственный орган через портал "Дія" принимает решение об увеличении лимита бронирования до 100%;

после этого предприятие получает возможность в "Дії" забронировать всех военнообязанных работников.

Напомним, недавно стало известно, что предприятия критической инфраструктуры смогут забронировать работников, которых разыскивают ТЦК. Однако такая возможность предоставляется только ограниченной категории предприятий.

Также мы писали, что с 1 сентября группы оповещения ТЦК должны иметь при себе боди-камеры. В Минобороны сообщили, что контролировать видеозаписи будет ответственное лицо.