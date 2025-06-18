Гетманцев заявив, що 35 млрд гривень у 2025 році пішли на спецпенсії

Данило Гетманцев. Фото: kyivvlada

В Україні цьогоріч 35 млрд гривень пішли на спецпенсії, оскільки певна категорія пенсіонерів через суд підвищила розмір виплат. Це своєю чергою є неприйнятним під час війни.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Під час ефіру Гетманцев розповів про випадок, з яким стикнувся особисто. Зокрема, колишній прокурор через суд підвищив собі пенсію.

"Нещодавно колишній прокурор отримав за рішенням Харківського окружного суду 120 тисяч пенсії. А до цього в нього було 36. Йому здавалося, що це мало... Це взагалі жахливо, це неприйнятні речі у війні. Мені здається, що на 30 тисяч він міг би якось прожити хоча б до кінця війни, це вже питання совісті, це питання і політики", — сказав Гетманцев.

Також він додав, що такі пенсіонери, як цей чоловік, цього року споживають з Пенсійного фонду України 35 млрд гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що громадяни, які мають звання "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР", можуть щомісяця отримувати додаткові гроші.

Також ми повідомляли, скільки грошей люди з інвалідністю будуть отримувати в липні.