Гетманцев заявил, что 35 млрд гривен в 2025 году пошли на спецпенсии

Даниил Гетманцев. Фото: kyivvlada

В Украине в этом году 35 млрд гривен ушли на спецпенсии, поскольку определенная категория пенсионеров через суд повысила размер выплат. Это в свою очередь является неприемлемым во время войны.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Во время эфира Гетманцев рассказал о случае, с которым столкнулся лично. В частности, бывший прокурор через суд повысил себе пенсию.

"Недавно бывший прокурор получил по решению Харьковского окружного суда 120 тысяч пенсии. А до этого у него было 36. Ему казалось, что это мало... Это вообще ужасно, это неприемлемые вещи в войне. Мне кажется, что на 30 тысяч он мог бы как-то прожить хотя бы до конца войны, это уже вопрос совести, это вопрос и политики", — сказал Гетманцев.

Также он добавил, что такие пенсионеры, как этот человек, в этом году потребляют из Пенсионного фонда Украины 35 млрд гривен.

Напомним, недавно мы писали, что граждане, которые имеют звание "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР", могут ежемесячно получать дополнительные деньги.

Также мы сообщали, сколько денег люди с инвалидностью будут получать в июле.