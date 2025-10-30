Відео
Україна
В "Азові" відкрилась вакансія для правників — кого запрошують

В "Азові" відкрилась вакансія для правників — кого запрошують

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 03:26
Оновлено: 22:26
На службу до Азова запрошують юристів — що пропонують
Юрист за робочим столом. Ілюстративне фото: pexels.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на правових аспектах. Йдеться про юристів. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.


В "Азові" відкрилась вакансія для правників — кого запрошують - фото 1
Оголошення про вакансію в "Азов". Фото: Скриншот

Обов'язки юриста 

Юрист має надавати правову допомогу й консультувати дивізіон, проводити службові та спеціальні розслідування, для отримання інформації взаємодіяти з підрозділами. Також серед його обов'язків підготовка та аналіз правових документів.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують людей віком від 27 до 45 років, які впевнено користуються Microsoft Office, уважні до деталей і раніше обіймали посаду юриста.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей із вищою медичною освітою, які знаються на ЛОР-патологіях. Йдеться про отоларингологів

Також до лав бригади запрошують людей, які знаються на вогнеметному ураженні ворожих цілей. У війську потрібні вогнеметники.

робота бригада "Азов" вакансії юрист юристи Рекрутинг
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
