Україна
"Азов" запрошує до своїх лав лікарів — кого саме

"Азов" запрошує до своїх лав лікарів — кого саме

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує отоларингологам
Отоларинголог оглядає військового. Фото ілюстративне: golos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей з вищою медичною освітою. Йдеться про отоларингологів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 8 жовтня.

Читайте також:
"Азов" шукає отоларингологів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки отоларинголога в "Азов"

Отоларинголог має працювати на стаціонарі бригади, здійснювати амбулаторний прийом і медогляд військовослужбовців, оцінювати фізичний стан бійців, організовувати робочий простір на стаціонарі. Серед головних обов'язків такого фахівця консервативна та мала оперативна терапія ЛОР-патологій.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують людей, які: 

  • мають вищу медичну освіту та досвід роботи за спеціальністю;
  • володіють навичками проведення й оцінки результатів аудіометрії та тимпанометрії;
  • готові працювати за міжнародними стандартами надання медичної допомоги, вносити активний вклад у розвиток медичної служби бригади, дотримуватися принципів доказової медицини.

Перевагами вважатимуть володіння англійською й досвід виконання малих оперативних втручань.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. У моменти перебування поза зоною бойових дій медик проходитиме профільне навчання.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, в "Азові" бракує вогнеметників. Обійняти таку посаду можуть ті, хто готовий працювати зі зброєю.

Також у бригаді є вакантні місця для людей із вищою медичною освітою. Йдеться про неврологів.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
