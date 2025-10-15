Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує отоларингологам

Отоларинголог оглядає військового. Фото ілюстративне: golos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей з вищою медичною освітою. Йдеться про отоларингологів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 8 жовтня.

Обов'язки отоларинголога в "Азов"

Отоларинголог має працювати на стаціонарі бригади, здійснювати амбулаторний прийом і медогляд військовослужбовців, оцінювати фізичний стан бійців, організовувати робочий простір на стаціонарі. Серед головних обов'язків такого фахівця консервативна та мала оперативна терапія ЛОР-патологій.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які:

мають вищу медичну освіту та досвід роботи за спеціальністю;

володіють навичками проведення й оцінки результатів аудіометрії та тимпанометрії;

готові працювати за міжнародними стандартами надання медичної допомоги, вносити активний вклад у розвиток медичної служби бригади, дотримуватися принципів доказової медицини.

Перевагами вважатимуть володіння англійською й досвід виконання малих оперативних втручань.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. У моменти перебування поза зоною бойових дій медик проходитиме профільне навчання.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, в "Азові" бракує вогнеметників. Обійняти таку посаду можуть ті, хто готовий працювати зі зброєю.

Також у бригаді є вакантні місця для людей із вищою медичною освітою. Йдеться про неврологів.