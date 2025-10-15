Видео
"Азов" приглашает в свои ряды врачей — кого именно

"Азов" приглашает в свои ряды врачей — кого именно

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает отоларингологам
Отоларинголог осматривает военного. Фото иллюстративное: golos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей с высшим медицинским образованием. Речь идет об отоларингологах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 8 октября.

Читайте также:
"Азов" ищет отоларингологов
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности отоларинголога в "Азов"

Отоларинголог должен работать на стационаре бригады, осуществлять амбулаторный прием и медосмотр военнослужащих, оценивать физическое состояние бойцов, организовывать рабочее пространство на стационаре. Среди главных обязанностей такого специалиста консервативная и малая оперативная терапия ЛОР-патологий.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые:

  • имеют высшее медицинское образование и опыт работы по специальности;
  • владеют навыками проведения и оценки результатов аудиометрии и тимпанометрии;
  • готовы работать по международным стандартам оказания медицинской помощи, вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады, придерживаться принципов доказательной медицины.

Преимуществами будут считаться владение английским и опыт выполнения малых оперативных вмешательств.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен. В моменты пребывания вне зоны боевых действий медик будет проходить профильное обучение.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, в "Азове" не хватает огнеметчиков. Занять такую должность могут те, кто готов работать с оружием.

Также в бригаде есть вакантные места для людей с высшим медицинским образованием. Речь идет о неврологах.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
