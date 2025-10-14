Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Поджариваешь оккупантов РФ, а тебе платят — есть работа в "Азове"

Поджариваешь оккупантов РФ, а тебе платят — есть работа в "Азове"

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 03:26
Огнеметчикам в Азове предлагают работу - сколько платят за сжигание оккупантов из России
Огнеметчики ВСУ. Иллюстративное фото: АрмияInform

Бригада "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которым нравится "воевать с огоньком". Речь идет о вакансии огнеметчика.

Соответствующее объявление размещено на сайте поиска работы Work.ua.

На фронті потрібні любителі палити ворога — є вакансія в "Азові" - фото 1
Вакансия огнеметчика в "Азове". Фото: Скриншот

Обязанности огнеметчика в "Азове"

От кандидата потребуется обеспечение огневой поддержки из стрелкового оружия. Кроме этого, прицельное поражение целей (пехота, легкая броня) с помощью огнемета (РПВ-16).

Требования к кандидату

  • готовность работать в зоне активных боевых действий;
  • возраст от 18 до 35 лет;
  • пригодность к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;
  • готовность постоянно совершенствовать навыки работы с оружием.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Кроме огнеметчиков бригада "Азов" приобщиться еще и людей с высшим медицинским образованием. Есть вакансия для неврологов.

Также "Азов" расширяет отдел психологического сопровождения. В войска приглашают психологов.

работа армия бригада "Азов" вакансии Рекрутинг
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
