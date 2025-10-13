Видео
Україна
В "Азове" новая вакансия для медиков — кого ищут

В "Азове" новая вакансия для медиков — кого ищут

Дата публикации 13 октября 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает неврологам
Военный медик. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои ряды людей с высшим медицинским образованием. Речь идет о неврологах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 8 октября.

Читайте также:
"Азов" ищет неврологов
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности невролога

Невролог должен работать на стационаре бригады, осуществлять амбулаторный прием, назначать лечение, принимать раненых с легкой черепно-мозговой травмой, периодически ассистировать в проведении учений медиков подразделений. Также такой врач отвечает за профилактику заболеваний, следит за состоянием здоровья личного состава, организует на стационаре рабочее пространство.

Требования к кандидатам

На работу приглашают людей, которые имеют высшее медицинское образование, ранее работали по специальности, владеют английским, готовы работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи и вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады. Также надо иметь опыт работы с острыми нарушениями мозгового кровообращения и черепно-мозговыми травмами.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен. В моменты пребывания вне зоны боевых действий специалист будет проходить профильное обучение.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в рекламных кампаниях. Речь идет о PPC-специалистах.

Также в ряды бригады приглашают перевозчиков саперного оборудования. Есть вакантные места для водителей-саперов.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
