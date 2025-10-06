Видео
Для рекламистов есть вакансия в "Азове" — какая будет зарплата

Для рекламистов есть вакансия в "Азове" — какая будет зарплата

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 03:26
В бригаду Азов приглашают на работу и службу специалистов по рекламным кампаниям в Интернете
Молодые люди за ПК. Иллюстративное фото: Соцсети

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в рекламных кампаниях в Интернете. Речь идет о PPC-специалистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
Армії потрібні фахівці з реклами — в "Азові" є цікава вакансія - фото 1
Объявление о вакансии для PPC-специалистов. Фото: Скриншот

Какие будут обязанности

  • запускать новые рекламные кампании в Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads;
  • поддерживать и улучшать существующие рекламные кампании;
  • анализировать эффективность запусков и формировать понятные отчетности.

Требования к кандидату

  • опыт работы с Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Преимуществом будет наличие опыта работы с Bing Ads, Telegram Ads, Twitter Ads;
  • навыки настройки Google Tag Manager, TikTok Pixel, Meta Pixel и Conversion API;
  • глубокое понимание Google Analytics и других аналитических сервисов;
  • опыт создания рекламных креативов для эффективных запусков рекламных кампаний;
  • умение качественно формировать технические задания на дизайнеров, разработчиков и копирайтеров.

Условия службы

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Специалиста обеспечат необходимой качественной техникой и рабочим пространством. Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий за что будет денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" требуются медики эвакуационного отделения. Для этого необходимо иметь опыт работу, а образование будет преимуществом.

Также мы писали, что бригада ищет людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь уже о медицинских кураторах.

