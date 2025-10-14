Відео
Головна Військова економіка Підсмажуєш окупантів РФ, а тобі ще й платять — є робота в "Азові"

Підсмажуєш окупантів РФ, а тобі ще й платять — є робота в "Азові"

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 03:26
Вогнеметникам в Азові пропонують роботу — скільки платять за спалювання окупантів з Росії
Вогнеметники ЗСУ. Ілюстративне фото: АрміяInform

Бригада "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, яким подобається "воювати з вогником". Йдеться про вакансію вогнеметника.

Відповідне оголошення розміщено на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
На фронті потрібні любителі палити ворога — є вакансія в "Азові" - фото 1
Вакансія вогнеметника в "Азові". Фото: Скриншот

Обов’язки вогнеметника в "Азові"

Від кандидата вимагатиметься забезпечення вогневої підтримки зі стрілецької зброї. Крім цього, прицільне ураження цілей (піхота, легка броня) за допомогою вогнемета (РПВ-16).

Вимоги до кандидата

  • готовність працювати в зоні активних бойових дій;
  • вік від 18 до 35 років;
  • придатність до військової служби за станом здоров’я і морально-психологічними якостями;
  • готовність постійно удосконалювати навички роботи зі зброєю.

Умови роботи

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Крім вогнеметників бригада "Азов" долучитись ще й людей із вищою медичною освітою. Є вакансія для неврологів.

Також  "Азов" розширює відділ психологічного супроводження. До війська запрошують психологів.

робота армія бригада "Азов" вакансії Рекрутинг
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
