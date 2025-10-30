На службу в Азов приглашают юристов - что предлагают

Юрист за рабочим столом. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в правовых аспектах. Речь идет о юристах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама

Читайте также:

Объявление о вакансии в "Азов". Фото: Скриншот

Обязанности юриста

Юрист должен оказывать правовую помощь и консультировать дивизион, проводить служебные и специальные расследования, для получения информации взаимодействовать с подразделениями. Также среди его обязанностей подготовка и анализ правовых документов.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 27 до 45 лет, которые уверенно пользуются Microsoft Office, внимательны к деталям и ранее занимали должность юриста.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату - 3 300 гривен. На должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" не хватает людей с высшим медицинским образованием, которые разбираются в ЛОР-патологиях. Речь идет об отоларингологах.

Также в ряды бригады приглашают людей, которые разбираются в огнеметном поражении вражеских целей. В войске нужны огнеметчики.