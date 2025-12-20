Відео
Головна Військова економіка В "Азові" потрібні знавці місцевості — нова вакансія у бригаді

В "Азові" потрібні знавці місцевості — нова вакансія у бригаді

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує топографам
Топографи. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на картах. Йдеться про топографів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 15 грудня.

Читайте також:
"Азов" шукає топографів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки топографа у бригаді "Азов"

Топограф має візуалізувати матеріали, складати плани, карти та описи рельєфу місцевості, готувати звітну документацію й надавати питання з топографії, друкувати карти великого масштабу.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують людей, які знають основи топографії, геодезії та орієнтування на місцевості, мають просунуті навички володіння ПК і Microsoft Office. Перевагою буде обізнаність у роботі систем "КРОПИВА" й Delta. Топограф має бути придатним до військової служби за станом здоров'я й морально-психологічними якостями, готовим постійно вчитися та розвиватися.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які забезпечуватимуть вогневу підтримку зі стрілецької зброї. Йдеться про вогнеметників.

Також у бригаді бракує тих, хто вміє стріляти із гранатометів. До війська запрошують гранатометників.

бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
