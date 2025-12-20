Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В "Азове" нужны знатоки местности — новая вакансия в бригаде

В "Азове" нужны знатоки местности — новая вакансия в бригаде

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает топографам
Топографы. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в картах. Речь идет о топографах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 15 декабря.

Реклама
Читайте также:
"Азов" шукає топографов
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности топографа в бригаде "Азов"

Топограф должен визуализировать материалы, составлять планы, карты и описания рельефа местности, готовить отчетную документацию и предоставлять вопросы по топографии, печатать карты крупного масштаба.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые знают основы топографии, геодезии и ориентирования на местности, имеют продвинутые навыки владения ПК и Microsoft Office. Преимуществом будет осведомленность в работе систем "КРОПИВА" и Delta. Топограф должен быть пригодным к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, готовым постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые будут обеспечивать огневую поддержку из стрелкового оружия. Речь идет об огнеметчиках.

Также в бригаде не хватает тех, кто умеет стрелять из гранатометов. В войско приглашают гранатометчиков.

бригада "Азов" мобилизация вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации