Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает топографам

Топографы. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в картах. Речь идет о топографах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 15 декабря.

Обязанности топографа в бригаде "Азов"

Топограф должен визуализировать материалы, составлять планы, карты и описания рельефа местности, готовить отчетную документацию и предоставлять вопросы по топографии, печатать карты крупного масштаба.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые знают основы топографии, геодезии и ориентирования на местности, имеют продвинутые навыки владения ПК и Microsoft Office. Преимуществом будет осведомленность в работе систем "КРОПИВА" и Delta. Топограф должен быть пригодным к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, готовым постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые будут обеспечивать огневую поддержку из стрелкового оружия. Речь идет об огнеметчиках.

Также в бригаде не хватает тех, кто умеет стрелять из гранатометов. В войско приглашают гранатометчиков.