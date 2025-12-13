В бригаді Азов є робота для вогнеметників — пропонують гарну зарплату

Палити ворога за гарні гроші — в "Азові" є вакансія вогнеметникам
Бригада "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, яким подобається "воювати з вогником". Йдеться про вакансію вогнеметника.
Відповідне оголошення розміщено на сайті пошуку роботи Work.ua.
Обов’язки вогнеметника в "Азові"
Від кандидата вимагатиметься забезпечення вогневої підтримки зі стрілецької зброї. Крім цього, прицільне ураження цілей (піхота, легка броня) за допомогою вогнемета (РПВ-16).
Вимоги до кандидата
- готовність працювати в зоні активних бойових дій;
- вік від 18 до 35 років;
- придатність до військової служби за станом здоров’я і морально-психологічними якостями;
- готовність постійно удосконалювати навички роботи зі зброєю.
Умови роботи
"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" бракує різноробочих інженерної майстерні. Щоб обійняти посаду, потрібно впевнено користуватися електроінструментами.
Також до лав бригади запрошують фахівців, які знаються на видах і способах організації військового зв'язку. Йдеться про зв'язківців.
Читайте Новини.LIVE!