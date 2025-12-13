Відео
Головна Військова економіка Палити ворога за гарні гроші — в "Азові" є вакансія вогнеметникам

Палити ворога за гарні гроші — в "Азові" є вакансія вогнеметникам

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 03:26
В бригаді Азов є робота для вогнеметників — пропонують гарну зарплату
Вогнеметники ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, яким подобається "воювати з вогником". Йдеться про вакансію вогнеметника.

Відповідне оголошення розміщено на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
На фронті потрібні любителі палити ворога — є вакансія в "Азові" - фото 1
Вакансія вогнеметника в "Азові". Фото: Скриншот

Обов’язки вогнеметника в "Азові"

Від кандидата вимагатиметься забезпечення вогневої підтримки зі стрілецької зброї. Крім цього, прицільне ураження цілей (піхота, легка броня) за допомогою вогнемета (РПВ-16).

Вимоги до кандидата

  • готовність працювати в зоні активних бойових дій;
  • вік від 18 до 35 років;
  • придатність до військової служби за станом здоров’я і морально-психологічними якостями;
  • готовність постійно удосконалювати навички роботи зі зброєю.

Умови роботи

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує різноробочих інженерної майстерні. Щоб обійняти посаду, потрібно впевнено користуватися електроінструментами.

Також до лав бригади запрошують фахівців, які знаються на видах і способах організації військового зв'язку. Йдеться про зв'язківців.

ЗСУ робота бригада "Азов" вакансії Рекрутинг
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
