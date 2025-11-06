Відео
Головна Військова економіка В "Азові" нова вакансія — треба знімати відео

В "Азові" нова вакансія — треба знімати відео

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 03:26
Оновлено: 18:21
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує відеооператорам
Відеооператор. Фото ілюстративне: freepik.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на відеозйомці. Йдеться про відеооператорів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 31 жовтня.

Читайте також:
"Азов" шукає відеооператорів
Скриншот вакансії з Work.ua

Які обов'язки відеооператора у бригаді "Азов"

Відеооператор відповідає за підготовку обладнання до роботи, налаштування камер, роботу зі світлом і звуком, контролює якість відзнятого матеріалу. Також він робить звітні фото та відеозйомки закупленого устаткування, знімає відеозвернення та інтерв'ю, проводить документальні зйомки в польових умовах, бере участь у креативних проектах в якості оператора або асистента. 

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують пунктуальних і дисциплінованих людей, які мають операторське портфоліо, вміють працювати із професійними камерами й супутнім обладнанням, швидко реагувати на нештатні ситуації.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 77 тисяч гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Нагадаємо, в "Азові" бракує начальників контрольно-технічних пунктів. Обійняти таку посаду можуть ті, хто знається на звітності та мають водійські права.

Також у бригаді потрібні люди, які вміють протидіяти розвідці противника. Йдеться про начальників служби протидії технічним розвідкам.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
