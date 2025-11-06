Видео
Україна
Дата публикации 6 ноября 2025 03:26
обновлено: 18:21
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает видеооператорам
Видеооператор. Фото иллюстративное: freepik.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в видеосъемке. Речь идет о видеооператорах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 31 октября.

"Азов" ищет видеооператоров
Скриншот вакансии с Work.ua

Какие обязанности видеооператора в бригаде "Азов"

Видеооператор отвечает за подготовку оборудования к работе, настройку камер, работу со светом и звуком, контролирует качество отснятого материала. Также он делает отчетные фото и видеосъемки закупленного оборудования, снимает видеообращения и интервью, проводит документальные съемки в полевых условиях, участвует в креативных проектах в качестве оператора или ассистента.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают пунктуальных и дисциплинированных людей, которые имеют операторское портфолио, умеют работать с профессиональными камерами и сопутствующим оборудованием, быстро реагировать на нештатные ситуации.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 77 тысяч гривен. На должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Напомним, в "Азове" не хватает начальников контрольно-технических пунктов. Занять такую должность могут те, кто разбирается в отчетности и имеют водительские права.

Также в бригаде нужны люди, которые умеют противодействовать разведке противника. Речь идет о начальниках службы противодействия техническим разведкам.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
