Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает начальникам службы противодействия техническим разведкам

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют противодействовать разведке противника. Речь идет о начальниках службы противодействия техническим разведкам.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 25 октября.

Обязанности начальника службы противодействия техническим разведкам и требования к кандидатам

Начальник службы противодействия техническим разведкам должен выполнять задачи по радиоэлектронной борьбе путем радиоэлектронного подавления, радиоэлектронной защиты и радиоэлектронной разведки. Также такой военный ведет документацию службы, проводит проверки и обследования, следит, чтобы не было подслушивающих устройств, контролирует использование режимной оргтехники.

На работу приглашают людей, которые пригодны к военной службе, готовы учиться и выполнять задачи в зоне боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен. На должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" не хватает боевых медиков. Занять такую должность могут те, кто имеет удовлетворительную физическую подготовку и минимум год работали по специальности.

Также в войско приглашают людей, которые имеют опыт работы в IT. Речь идет об аналитиках разведки.