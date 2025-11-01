Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В "Азове" нужны начальники — кого приглашают в войско

В "Азове" нужны начальники — кого приглашают в войско

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 03:26
обновлено: 17:25
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает начальникам службы противодействия техническим разведкам
Военнослужащие "Азова". Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют противодействовать разведке противника. Речь идет о начальниках службы противодействия техническим разведкам.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 25 октября.

Реклама
Читайте также:
"Азов" ищет начальников службы противодействия техническим разведкам
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности начальника службы противодействия техническим разведкам и требования к кандидатам

Начальник службы противодействия техническим разведкам должен выполнять задачи по радиоэлектронной борьбе путем радиоэлектронного подавления, радиоэлектронной защиты и радиоэлектронной разведки. Также такой военный ведет документацию службы, проводит проверки и обследования, следит, чтобы не было подслушивающих устройств, контролирует использование режимной оргтехники.

На работу приглашают людей, которые пригодны к военной службе, готовы учиться и выполнять задачи в зоне боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен. На должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" не хватает боевых медиков. Занять такую должность могут те, кто имеет удовлетворительную физическую подготовку и минимум год работали по специальности.

Также в войско приглашают людей, которые имеют опыт работы в IT. Речь идет об аналитиках разведки.

работа бригада "Азов" мобилизация вакансии 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации