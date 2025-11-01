Відео
Головна Військова економіка В "Азові" потрібні начальники — кого запрошують до війська

В "Азові" потрібні начальники — кого запрошують до війська

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 03:26
Оновлено: 17:25
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує начальникам служби протидії технічним розвідкам
Військовослужбовці "Азова". Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють протидіяти розвідці противника. Йдеться про начальників служби протидії технічним розвідкам. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 25 жовтня.

Читайте також:
"Азов" шукає начальників служби протидії технічним розвідкам
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки начальника служби протидії технічним розвідкам і вимоги до кандидатів 

Начальник служби протидії технічним розвідкам має виконувати завдання з радіоелектронної боротьби шляхом радіоелектронного пригнічення, радіоелектронного захисту та радіоелектронної розвідки. Також такий військовий веде документацію служби, проводить перевірки й обстеження, пильнує, щоб не було підслуховуючих пристроїв, контролює використання режимної оргтехніки. 

На роботу запрошують людей, які придатні до військової служби, готові вчитися та виконувати завдання в зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" бракує бойових медиків. Обійняти таку посаду можуть ті, хто має задовільну фізичну підготовку й щонайменше рік працювали за фахом.

Також до війська запрошують людей, які мають досвід роботи в IT. Йдеться про аналітиків розвідки.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
