Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує начальникам служби протидії технічним розвідкам

В "Азові" потрібні начальники — кого запрошують до війська
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють протидіяти розвідці противника. Йдеться про начальників служби протидії технічним розвідкам.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 25 жовтня.
Обов'язки начальника служби протидії технічним розвідкам і вимоги до кандидатів
Начальник служби протидії технічним розвідкам має виконувати завдання з радіоелектронної боротьби шляхом радіоелектронного пригнічення, радіоелектронного захисту та радіоелектронної розвідки. Також такий військовий веде документацію служби, проводить перевірки й обстеження, пильнує, щоб не було підслуховуючих пристроїв, контролює використання режимної оргтехніки.
На роботу запрошують людей, які придатні до військової служби, готові вчитися та виконувати завдання в зоні бойових дій.
Умови роботи
Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.
Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"
Нагадаємо, в "Азові" бракує бойових медиків. Обійняти таку посаду можуть ті, хто має задовільну фізичну підготовку й щонайменше рік працювали за фахом.
Також до війська запрошують людей, які мають досвід роботи в IT. Йдеться про аналітиків розвідки.
