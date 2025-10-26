Відео
Головна Військова економіка До "Азова" запрошують аналітиків розвідки — яка зарплата та умови

До "Азова" запрошують аналітиків розвідки — яка зарплата та умови

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 04:26
Оновлено: 03:30
Для аналітиків розвідки в Азові є вакансія — скільки платитимуть
Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" шукає у свої ряди аналітиків розвідки. Від потенційних кандидатів вимагається впевнене користуватися комп'ютером, навички програмування, досвід в IT та інше. За виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
None - фото 1
Заголовок

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

  • аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;
  • облік та ведення службової документації;
  • контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;
  • навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;
  • досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;
  • досвід OSINT;
  • є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вільно володіють англійською та вміють вести документацію. Йдеться про діловодів-перекладачів.

Також у бригаді потрібні вибухотехніки й піротехніки. Обійняти цю посаду можуть люди, які знають номенклатуру боєприпасів.

робота армія бригада "Азов" вакансії контракт Рекрутинг
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
