Для аналітиків розвідки в Азові є вакансія — скільки платитимуть

Бригада "Азов" шукає у свої ряди аналітиків розвідки. Від потенційних кандидатів вимагається впевнене користуватися комп'ютером, навички програмування, досвід в IT та інше. За виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;

облік та ведення службової документації;

контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;

навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;

досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;

досвід OSINT;

є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вільно володіють англійською та вміють вести документацію. Йдеться про діловодів-перекладачів.

Також у бригаді потрібні вибухотехніки й піротехніки. Обійняти цю посаду можуть люди, які знають номенклатуру боєприпасів.