Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В "Азов" приглашают аналитиков разведки — какая зарплата

В "Азов" приглашают аналитиков разведки — какая зарплата

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 04:26
обновлено: 03:30
Для аналитиков разведки в Азове есть вакансия — сколько будут платить
Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада "Азов" ищет в свои ряды аналитиков разведки. От потенциальных кандидатов требуется уверенное пользоваться компьютером, навыки программирования, опыт в IT и прочее. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
None - фото 1
Заголовок

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:

  • анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;
  • учет и ведение служебной документации;
  • контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;
  • навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;
  • опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;
  • опыт OSINT;
  • является уверенным пользователем ПК;

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые свободно владеют английским и умеют вести документацию. Речь идет о делопроизводителях-переводчиках.

Также в бригаде нужны взрывотехники и пиротехники. Занять эту должность могут люди, которые знают номенклатуру боеприпасов.

работа армия бригада "Азов" вакансии контракт Рекрутинг
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации