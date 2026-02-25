Робота в Азов — які умови пропонують бойовим медикам

В "Азові" нова вакансія — потрібні бойові медики
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує до себе на роботу бойових медиків. Від потенційних кандидатів вимагається мати задовільну фізичну підготовку і щонайменше 1 рік досвіду роботи. Заробітна плата становитиме від 27 до 127 тисяч гривень на місяць, рівень залежить від поставленого завдання і регіону роботи.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно інформації у вакансії, до обов'язків бойових медиків взводу 12-тої бригади спеціального призначення "Азов" входитиме:
- виконання основних функцій військовослужбовця для професійного функціонування підрозділу;
- надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах ведення бойових дій;
- медичний супровід штурмових операцій;
- періодичне чергування на пункті сортування поранених;
- проведення навчань з тактичної медицини для особового складу;
- організація робочого простору та процесу на точках сортування поранених;
- контроль оснащення медичних наплічників, сумок бійця-рятувальника та аптечок особового складу;
- комунікація з іншими ланками медичної служби, при виявлені постраждалих (бойових/ не бойових), що потребують консультації та амбулаторного лікування;
- збір та обробка санітарних даних.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- високий рівень мотивації для виконання основних обов’язків;
- задовільну фізичну підготовку та фізичний/психологічний стан;
- досвід роботи з пораненими;
- пройдені курси рівня CLS (CMC, CPP, Medevac будуть перевагою);
- готовність навчатись та працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
- готовність брати участь в медичному плануванні та медичній розвідці
- готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;
- дотримання принципів доказової медицини;
- прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;
- грошове забезпечення від 27 до 127 тисяч гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
- постійне профільне навчання в моменті знаходження поза зоною бойових дій та в період перебування на виконанні бойових завдань.
Нагадаємо, що бригада "Азов" також у пошуках людей, які знаються на фарбуванні. Мова йде про автомалярів та шліфувальників.
Окрім того, що бійцям потрібні люди, які знаються на інвентаризації та веденні документації. Тобто — бухгалтери.
