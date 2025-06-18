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Унікальна виплата для контрактників — деталі від МО

18 червня 2025 06:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати в Збройних силах України - хто отримує підйомну допомогу в ЗСУ
Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці, які підписали контракт зі Збройними силами України, мають право на підйомну допомогу. Вона нараховується тоді, коли контрактник переїздить на нове місце служби чи на навчання до військового вишу.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Хто має право на підйомну допомогу

Серед різних виплат, які отримують військовослужбовці Збройних сил України, є такі, які отримують тільки воїни-контрактники.

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До таких видів грошового забезпечення включена, наприклад, підйомна допомога.

Підйомна допомога виплачується військовослужбовцю контрактної служби у випадку переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт після призначення на нову військову посаду чи зарахування на навчання до вищих військових навчальних закладів.

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Два види підйомних для контрактників

Підйомна допомога для контрактників складається з двох різних виплат.

По-перше, це власне підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби.

По-друге, контрактник, який переїжджає на нове місце служби, має право на добові за кожен день перебування в дорозі. Добові також нараховуються усім членам родини військовослужбовця.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому і як виплачується одноразова допомога за перший контракт.

Додамо, ми повідомляли про те, які гарантії надаються військовослужбовцям-контрактникам ЗСУ.

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