Выплаты в Вооруженных силах Украины - кто получает подъемную помощь в ВСУ

Уникальная выплата для контрактников — детали от МО
Военнослужащие, подписавшие контракт с Вооруженными силами Украины, имеют право на подъемную помощь. Она начисляется тогда, когда контрактник переезжает на новое место службы или на обучение в военный вуз.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Кто имеет право на подъемную помощь
Среди различных выплат, которые получают военнослужащие Вооруженных сил Украины, есть такие, которые получают только воины-контрактники.
К таким видам денежного обеспечения включена, например, подъемная помощь.
Подъемное пособие выплачивается военнослужащему контрактной службы в случае переезда на новое место военной службы в другой населенный пункт после назначения на новую военную должность или зачисления на обучение в высшие военные учебные заведения.
Два вида подъемных для контрактников
Подъемная помощь для контрактников состоит из двух разных выплат.
Во-первых, это собственно подъемное пособие в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.
Во-вторых, контрактник, который переезжает на новое место службы, имеет право на суточные за каждый день пребывания в пути. Суточные также начисляются всем членам семьи военнослужащего.
Напомним, мы ранее писали о том, кому и как выплачивается единовременное пособие за первый контракт.
Добавим, мы сообщали о том, какие гарантии предоставляются военнослужащим-контрактникам ВСУ.
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