Выплаты в Вооруженных силах Украины - кто получает подъемную помощь в ВСУ

Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие, подписавшие контракт с Вооруженными силами Украины, имеют право на подъемную помощь. Она начисляется тогда, когда контрактник переезжает на новое место службы или на обучение в военный вуз.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Кто имеет право на подъемную помощь

Среди различных выплат, которые получают военнослужащие Вооруженных сил Украины, есть такие, которые получают только воины-контрактники.

К таким видам денежного обеспечения включена, например, подъемная помощь.

Подъемное пособие выплачивается военнослужащему контрактной службы в случае переезда на новое место военной службы в другой населенный пункт после назначения на новую военную должность или зачисления на обучение в высшие военные учебные заведения.

Два вида подъемных для контрактников

Подъемная помощь для контрактников состоит из двух разных выплат.

Во-первых, это собственно подъемное пособие в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.

Во-вторых, контрактник, который переезжает на новое место службы, имеет право на суточные за каждый день пребывания в пути. Суточные также начисляются всем членам семьи военнослужащего.

Напомним, мы ранее писали о том, кому и как выплачивается единовременное пособие за первый контракт.

Добавим, мы сообщали о том, какие гарантии предоставляются военнослужащим-контрактникам ВСУ.