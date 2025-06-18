Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Военная экономика arrow Уникальная выплата для контрактников — детали от МО arrow

Уникальная выплата для контрактников — детали от МО

18 июня 2025 06:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты в Вооруженных силах Украины - кто получает подъемную помощь в ВСУ
Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие, подписавшие контракт с Вооруженными силами Украины, имеют право на подъемную помощь. Она начисляется тогда, когда контрактник переезжает на новое место службы или на обучение в военный вуз.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на подъемную помощь

Среди различных выплат, которые получают военнослужащие Вооруженных сил Украины, есть такие, которые получают только воины-контрактники.

К таким видам денежного обеспечения включена, например, подъемная помощь.

Подъемное пособие выплачивается военнослужащему контрактной службы в случае переезда на новое место военной службы в другой населенный пункт после назначения на новую военную должность или зачисления на обучение в высшие военные учебные заведения.

Два вида подъемных для контрактников

Подъемная помощь для контрактников состоит из двух разных выплат.

Во-первых, это собственно подъемное пособие в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы.

Во-вторых, контрактник, который переезжает на новое место службы, имеет право на суточные за каждый день пребывания в пути. Суточные также начисляются всем членам семьи военнослужащего.

Напомним, мы ранее писали о том, кому и как выплачивается единовременное пособие за первый контракт.

Добавим, мы сообщали о том, какие гарантии предоставляются военнослужащим-контрактникам ВСУ.

выплаты ВСУ военные контракт военнослужащие
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации