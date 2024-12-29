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Кому і як виплачується одноразова допомога за перший контракт

29 грудня 2024 06:36
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Одноразова допомога військовим - допомога за перший підписаний контракт із ЗСУ
Українська валюта для військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання грошової допомоги під час підписання контракту із ЗСУ. Втім, це стосується тільки випадків підписання першого контракту з українською армією.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Хто може отримати допомогу за перший контракт

Українські військовослужбовці, які проходять військову службу в ЗСУ на контрактних умовах, мають право на отримання одноразової допомоги.

Ця допомога надається лише під час підписання першого контракту зі Збройними силами України.

На допомогу можуть розраховувати:

  • особи, які приймаються на посади рядового складу строком на 3 роки;
  • особи, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу строком на 3 роки і більше;
  • особи, які приймаються на посади офіцерського складу строком на 1 рік і більше;
  • особи, які підписали контракт строком на 5 років і більше, із числа військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов'язків за цими посадами.

Коли подавати рапорт на допомогу

Для того, аби отримати цю одноразову допомогу, військовослужбовець має написати рапорт.

Рапорт цей треба подавати після набрання чинності першим контрактом, призначення на посаду та вступу до виконання обов’язків за посадою на підставі наказу командира. 

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримує військовий при звільненні із ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, які виплати отримують бійці ЗСУ, виведені поза штат.

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