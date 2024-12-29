Одноразовая помощь военным – помощь за первый подписанный контракт с ВСУ

Кому и как выплачивается одноразовая помощь за первый контракт
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение денежной помощи при подписании контракта с ВСУ. Впрочем, это касается только случаев подписания первого контракта с украинской армией.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Кто может получить пособие за первый контракт
Украинские военнослужащие, проходящие военную службу в ВСУ на контрактных условиях, имеют право на получение единовременной помощи.
Эта помощь предоставляется только при подписании первого контракта с Вооруженными Силами Украины.
На помощь могут рассчитывать:
- лица, принимаемые должности рядового состава сроком 3 года;
- лица, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком 3 года и более;
- лица, принимаемые должности офицерского состава сроком 1 год и более;
- лица, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более, из числа военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава по окончании высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования (подготовка которых осуществляется по государственному заказу), при вступлении к исполнению обязанностей по этим должностям.
Когда подавать рапорт в помощь
Для того чтобы получить эту единовременную помощь, военнослужащий должен написать рапорт.
Рапорт этот следует подавать после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получает военный при увольнении из ВСУ.
Также мы сообщали о том, какие выплаты получают бойцы ВСУ, выведенные за штат.
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