Одноразовая помощь военным – помощь за первый подписанный контракт с ВСУ

Украинская валюта для военных Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение денежной помощи при подписании контракта с ВСУ. Впрочем, это касается только случаев подписания первого контракта с украинской армией.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Украинские военнослужащие, проходящие военную службу в ВСУ на контрактных условиях, имеют право на получение единовременной помощи.

Эта помощь предоставляется только при подписании первого контракта с Вооруженными Силами Украины.

На помощь могут рассчитывать:

лица, принимаемые должности рядового состава сроком 3 года;

лица, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком 3 года и более;

лица, принимаемые должности офицерского состава сроком 1 год и более;

лица, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более, из числа военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава по окончании высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования (подготовка которых осуществляется по государственному заказу), при вступлении к исполнению обязанностей по этим должностям.

Когда подавать рапорт в помощь

Для того чтобы получить эту единовременную помощь, военнослужащий должен написать рапорт.

Рапорт этот следует подавать после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира.

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